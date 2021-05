Enchente do Rio Amazonas castiga ribeirinhos dos municípios do oeste do Pará

Os municípios da região do oeste do Pará estão enfrentando outra grande enchente do Rio Amazonas e seus afluentes em 2021, que está se transformando em mais uma cheia histórica. Municípios da região já começaram a decretar situação de emergência, pois muitas pessoas – entre comunidades ribeirinhas e urbanas – já foram afetadas pelas enchentes.

Óbidos

Em Óbidos, o serviço de monitoramento de enchentes da Agência Nacional das Águas – no porto de Óbidos, nesta sexta-feira, dia 07, está marcando 8,31m, e as águas já invadiram o centro da cidade e ruas que margeio o Lago Pauxis, na aba da Serra da Escama. Pontes já foram construídas pela Prefeitura, para a circulação das pessoas.

Do dia 30 de abril, o Sargento Riler do corpo técnico da Defesa Civil de Santarém esteve em Óbidos e, em parceria com a Defesa Civil do estado, fizeram vistoria no município, onde realizaram o levantamento para catalogar as regiões ribeirinhas que estão sendo afetada pelas águas do Rio Amazonas. Esses dados darão suporte para o decreto de estado de emergência que o município está pleiteando junto ao governo estadual e federal, todos os anos, as águas do Rio Amazonas.



Óriximiná

Outro município que também já alcançou a cota de inundação é Oriximiná, onde a Prefeitura, em 19/04/2021 decretou Situação de Emergência, através do Decreto nº 256/2021, em decorrência da inundação em comunidades ribeirinhas e urbana, decorrente das cheias. O decreto já foi homologado pelo Estado, aguardando o reconhecimento federal. O centro comercial de Oriximiná já está inundado como podem ver na imagem seguinte.



Juruti

Em Juruti, Defesa Civil do Estado do Pará, junto com a equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Juruti realizaram vistoria em áreas alagadas do município, nesta quarta-feira (05), os quais deverão fazer o parecer técnico sobre as áreas alagadas que ocorreram nas áreas baixas do distrito de Juruti Velho. Outra área do município muito afetada devido neste período de enchente é a região do Lago grande.

A partir do parecer técnico enviado por sistema nacional, os técnicos da Defesa Civil pontuaram que o parecer possa ser favorável e nos próximos dias decretar o município em situação de emergência.

As fotos seguintes são do Lago Grande e Distrito de Juruti Velho.



