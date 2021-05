Município de Óbidos recebe 700 cestas básicas do Governo do Estado

A Coordenação Estadual da Defesa Civil esteve na tarde desta sexta, 7, em Santarém, no oeste paraense, para entregar 1,4 mil cestas básicas para os municípios que vem sendo impactados com as cheias e fortes chuvas que ocorrem na região desde o início do ano.

Segundo o Governo do Estado, essa primeira leva será dividida à população dos municípios de Óbidos e Alenquer. São 700 unidades para cada cidade, e no dia 10 chegam mais 3,2 mil cestas que seguirão para outras localidades vizinhas, como Itaituba, Aveiro, Trairão e Novo Progresso.

As 700 cestas básicas destinadas a Óbidos foram recebidas pelo Prefeito Jaime Silva, que foi até Santarém recebê-las do Governo Estadual, o qual informou que as mesmas serão destinadas às famílias cadastradas pela Defesa Civil Municipal que foram atingidas pelas enxurradas ocasionadas pelas fortes chuvas que caíram em Óbidos este ano. "No dia 22 fevereiro decretamos situação de emergência em virtude das chuvas que causaram grandes erosões, alagamentos e enxurradas, trazendo muitos transtornos a nossa população. As cestas básicas são para as famílias atingidas, estamos trabalhando incansavelmente para recuperar e solucionar os problemas causados pelas chuvas", comentou Jaime Silva.

De acordo com os coordenadores da Defesa Civil, as 700 cestas básicas serão destinadas as famílias cadastradas nos bairros Bela vista, Cidade Nova, São Francisco, Perpétuo Socorro, Bairro de Fátima e Santa Terezinha.

FONTE: Agência Pará e Comunicação/Pmo

www.obidos.net.br