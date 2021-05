Projeto Baobá produz material do Cursinho Quilombola e distribuirá em comunidades da região

O projeto Baobá é uma ação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), ligada ao Instituto de Ciências da Educação (Iced), que integra atividades de ensino pesquisa e extensão. Tem como objetivo colaborar no acesso e acompanhamento pedagógico de estudantes quilombolas que ingressam na universidade.

Uma das atividades do projeto é o Cursinho Quilombola, que é uma ação de extensão existente há mais de seis anos. É uma das iniciativas para motivar o acesso de estudantes quilombolas na Ufopa. Por conta da pandemia, as aulas presenciais do cursinho preparatório não podem ocorrer. Como também há limitações estruturais para a realização de atividades remotas, a coordenação do projeto decidiu produzir material de estudo para ser entregue aos candidatos nas comunidades como apoio na preparação do Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ).

“É uma apostila que faz todo um esclarecimento sobre o PSEQ, desde o esclarecendo sobre o que é o projeto e o que é o cursinho. E vai trabalhando o estudante para essa prova que ele tem que fazer para ingressar na Universidade”, disse o coordenador do projeto, professor Luiz Fernando França.

Ele destacou que o material aborda aspectos como a importância da leitura e sobre a escrita, entre outros elementos que ajudam no processo de preparação dos candidatos.

Além da apostila impressa, o projeto também vai produzir aulas gravadas em vídeo para enviar às comunidades como material complementar. A distribuição da apostila já começou e deve atender cerca de 400 estudantes de 65 comunidades quilombolas de Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém.

Sobre o edital do Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ), assim como o do Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI), a Comissão Assessora para os Processos Seletivos Especiais (Capse) da Ufopa está trabalhando nos ajustes do texto e na organização do cronograma. Ainda não há data prevista para o lançamento dos editais.

Comunicação/Ufopa