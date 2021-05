Área inundada no porto de Óbidos se torna local de pescaria

As enchentes do rio Amazonas se tornaram mais graves nos últimos 30 anos, segundo estudos realizados por cientistas brasileiros, chilenos e britânicos, os quais apontam o aquecimento global como uma das causas deste fenômeno.



Em Óbidos, a enchente de 2021 já está entre as três maiores dos últimos 30 anos, sendo que nesta sexta-feira, dia 7 de abril, o nível das águas do Rio Amazonas marcaram 8,31m, se aproximando das enchentes de 2012 e de 2009, esta a maior de todas, segundo a Agência Nacional das Águas. Com esse nível, as ruas do centro da cidade de Óbidos já estão inundadas, assim como algumas ruas que margeiam o Laguinho.



Muitas pessoas circulam centro comercial no final da tarde, uns vão simplesmente admirar o fenômeno da enchente e aproveitar o belo pôr-do-sol no local, outras vão aproveitar o nível das águas para praticar a pescaria.

Segundo informações, peixes estão circulando pela área alagada, principalmente sardinhas, onde a criançada se diverte com a pescaria, como podem ver nas imagens que foram feitas nesta sexta-feira (7), na orla da cidade, onde os pescadores se espalham pela extensão do cais.

