Campanha de vacinação contra Covid-19 tem prosseguimento em Óbidos

Confira a nova programão da vacinação contra a Covid-19 em Óbidos, divulgado pela Secretaria de Saúde. Segundo o cronograma, com novas faixa etárias para pessoas com comorbidades, poderão ser vacinadas, nesta segunda (10) e terça-feira (11), assim como pessoas que para tomar a 2ª dose, em formato de Drive Thru, em frente ao Hospital Dom Floriano. Confira:

VACINAÇÃO CONTRA COVID

Dias 10 e 11 de maio de 2019

Em frente ao Hospital Dom Floriano

- Pessoas vacinadas com a primeira dose em fevereiro

- Pessoas com idade entre 18 e 59 anos que apresentem.

1- insuficiência cardíaca, implante, marca passo ou outra cardiopatia;

2 - insuficiência renal crônica;

3 - Anemia falciforme;

4 - Síndrome de Down;

5 - Gestantes e puérperas a partir de 18 anos;

6 - Com hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia.

É preciso a apresentação de documentos que comprovem a comorbidade, como receitas, laudos e o que for necessário para comprovação.

