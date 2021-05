Em Óbidos, iniciou vacinação contra covid-19 em pessoas com comorbidades

Iniciou nesta segunda-feira, dia 10 de maio, a vacinação contra covid -19 para as pessoas com comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde - Semsa programou para os dias 10 e 11/05 a vacinação que está ocorrendo em frente ao Hospital Dom Floriano, no formato Drive Thru.

Pessoas com idade entre 18 e 59 anos que apresentem insuficiência cardíaca, implantes, marca passos e outras cardiopatias, insuficiência renal crônica, anemia falciforme, síndrome de down, gestantes e puérpera com hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia. São os públicos desses dois dias de vacinação.

É importante ressaltar, que para ser vacinado é necessário comprovar as comorbidades com laudos, exames ou receituário médico.

A SEMSA informará nova data para a vacinação de pessoas com outro tipo de comorbidade.

