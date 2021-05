Reconhecida a situação de emergência em Oriximiná

A enchente está afetando fortemente os municípios ribeirinhos do oeste do Pará, sendo que muitos já pediram aos governos do Estado e Federal a decretação de emergência, os quais estão aguardando o resultado.

Em Oriximiná, o Governo do Estado e Federal já reconheceram o decreto de emergência solicitado em 19/04/2021, por conta a enchente na região, o qual foi reconhecido e publicado no DOU em 10/05/21.

“Pedimos ajuda do governo estadual com o envio de madeira, água, cestas básicas, entre outros. Do governo federal pedimos o envio de recursos, conforme documentação aqui anexada. Enquanto a ajuda não chega tomamos a dianteira e adquirimos madeira para distribuir para a população mais afetada (construção de marombas) e ordenei ao setor responsável que adquira cestas básicas para entregarmos as famílias mais carentes”, comentou o prefeito de Oriximiná, Delegado Fonseca, em suas redes sociais.

A imagem seguinte mostra o processo de reconhecimento da situação de emergência em Oriximiná.



