Em Óbidos, cestas básicas recebidas do Estado serão destinadas às pessoas atingidas por enxurradas

Chegaram a Óbidos nesta terça-feira, dia 11, as 700 cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado, as quais, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jamerson Amaral, serão destinadas as pessoas atingidas pelas enxurradas.

As Famílias atingidas foram pré-cadastradas pela Defesa Civil nos bairros Bela Vista, Cidade Nova, São Francisco, Perpétuo Socorro, Fátima e Santa Terezinha.

Decreto de Emergência

No dia 22/02, a Prefeitura Municipal de Óbidos decretou situação de emergência (Decreto-191) devido as fortes chuvas que causaram muitos transtornos e prejuízos a população obidenses. Diante do reconhecimento do decreto por parte do Governo do Estado, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Defesa Civil solicitou ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas enxurradas.

Cestas Básicas serão distribuídas às pessoas atingidas por enxurradas

De acordo com o coordenador, a Defesa Civil está se preparando para entregar as cestas básicas e comentou: "Estamos trabalhando agora em um cronograma para entregar as cestas as famílias, os agentes da Defesa Civil Estadual participarão das entregas, isso é resultado de muito trabalho da Gestão Municipal e da nossa equipe, tenho certeza que irá ajudar muitas famílias esses alimentos"..

Dois municípios da Calha Norte, Óbidos e Alenquer, foram contemplado com cestas básica em virtude das fortes chuvas que atingiram os municípios e causaram muitos transtornos.

Informações e fotos Comunicação/Pmo