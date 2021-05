Em Santarém, profissionais da enfermagem do HRBA foram homenageados pela Câmara de Vereadores

Sessão especial da Câmara Municipal de Santarém comemorou o Dia Internacional da Enfermagem – 12 de maio - homenageando enfermeiras do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

A técnica em Enfermagem Doreni Mora Silva e o enfermeiro Edilson Pires Barbosa, profissionais que atuam no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Santarém, na tarde de terça-feira, 11. Na sessão especial em comemoração ao Dia Internacional da Enfermagem, lembrado nesta quarta-feira (12), os profissionais foram agraciados com a comenda Anna Nery - pioneira da Enfermagem no Brasil.

Enfermeiro Edilson Pires Barbosa recebe agradecimentos pelo seu trabalho junto aos pacientes

A técnica Doreni atua no HRBA há mais de 13 anos. Ela dedicou uma década de atuação ao serviço do Centro de Material e Esterilização (CME) e, atualmente, executa suas atividades no setor do Acolhimento, prestando assistência aos pacientes de urgência e emergência e aos casos suspeitos de Covid-19.

"Meu coração é só gratidão por poder contribuir com a recuperação dos pacientes atendidos no Regional de Santarém nestes 13 anos. Ter esse reconhecimento e poder representar toda a minha classe, é um incentivo para continuarmos firmes nessa pandemia. Estou muito feliz e agradecida", comemorou Doreni.

O enfermeiro Edilson ingressou no HRBA como técnico em Enfermagem e, durante o exercício da profissão na pandemia e graduado na área, foi promovido a enfermeiro para contribuir com a assistência prestada aos pacientes da unidade, referência para mais de 1,3 milhão de pessoas. Edilson realiza as suas atividades na Unidade de Terapia Intensiva (UTI Adulto) no atendimento de pacientes com suspeita e confirmados para Covid-19.

"Representei todos os meus colegas de profissão do HRBA. A Enfermagem é uma profissão essencial e humana e os pacientes dependem da nossa assistência, então quero encorajar a todos para não desistirem, que essa pandemia vai acabar. Estou muito feliz pela homenagem. Força, Enfermagem!", vibrou o profissional.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas conta com 738 profissionais da Enfermagem em seu quadro de colaboradores, destes, 420 estão na linha de frente de combate à Covid-19.

"São profissionais exemplares que desempenham suas atividades com muito zelo. Ambos são dedicados na busca contínua da segurança, humanização e qualidade no atendimento prestado à população de toda a região. Eles representam toda a força da equipe que está enfrentando essa pandemia", ressaltou Camila Barral, diretora Assistencial do HRBA.

Atendendo uma população estimada em mais de 1,3 milhão de pessoas, o HRBA é referência no tratamento do novo coronavírus no Oeste do Pará, envolvendo 30 municípios nas regiões do Baixo Amazonas e Xingu.

"Nossos homenageados representam todos aqueles profissionais que estão há mais de um ano e dois meses se dedicando ao enfrentamento da Covid-19. O desafio ainda é grande. Quero parabenizar e agradecer a todos que continuam diariamente firmes nessa nobre arte de salvar vidas!", finalizou o diretor Hospitalar, Hebert Moreschi.

Hospital Regional

O Regional do Baixo Amazonas está entre os melhores hospitais do país e possui reconhecimento internacional pela qualidade assistencial e segurança destinada aos pacientes. Até a manhã desta quarta-feira, 12, a unidade já recuperou 556 pacientes da Covid-19.

"Nós agradecemos diariamente ao trabalho e dedicação desses profissionais, pois são eles que estão na linha de frente cuidando dos nossos pacientes. O trabalho deles é incansável e por isso precisa do nosso reconhecimento", afirma o Secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

FONTE: Hospital Regional do Baixo Amazonas