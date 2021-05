Em Óbidos, Seurbi realiza serviços de aterro na Rua Graciliano Negreiro

A Rua Graciliano Negreiro já estava completamente tomada pelas águas do Laguinho devido a grande cheia deste ano.

Em Óbidos, a enchente deste ano está se agravando e a cada dia a situação dos moradores das ruas próximas ao Laguinho e do Rio Amazonas tornam-se mais difícil, pois as águas continuam aumentando, sendo que nesta quarta-feira, dia 12 de maio, a Agência Nacional das Águas registrou o nível de 8,38m, se aproximando do nível da enchente de 2009 (8,60m), a maior de todas.

A Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, procurando minimizar os transtornos da população que moram nessas ruas, vem fazendo serviço de construção de pontes e quando possível, vem colocando aterro para aumentar o nível dessas ruas para evitar alagamento, como foi o caso da Rua Graciliano Negreiro, Bairro Cidade Nova, que foi aterrada como objetivo facilitar a trafegabilidade de pedestres e condutores.



Lembrando que segundo a Agência Nacional das Águas, ANA, o pico das enchentes em Óbidos se dá geralmente no final do mês de maio.

