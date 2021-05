Pará recebe a maior remessa de vacinas contra Covid-19, com mais de 350 mil doses

O Pará recebeu, na tarde desta quinta-feira (13), a maior remessa de doses de vacinas contra Covid-19, com um total de 355.250 doses, das quais 285.250 são da Oxford/AstraZeneca e outras 70 mil da CoronaVac/Sinovac. Essa é a vigésima primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde desde janeiro de 2021.

"Essa é a maior remessa que o Governo do Pará recebeu, com isso esperamos continuar avançando a vacinação em todo o estado. Ressaltamos que é importante que todos fiquem atentos ao calendário de vacinação do seu município e não deixem de tomar a segunda dose, pois só assim é possível completar o ciclo da imunização", destacou o secretário de Saúde Pública do Pará (Sespa), Rômulo Rodovalho.

A expectativa é de que a distribuição das doses que chegaram hoje seja realizada nos próximos dias, para os Centros Regionais de Saúde. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, e contará com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

"A Sespa viabiliza a campanha junto aos municípios, mas reforça que a população deve continuar fazendo a sua parte sem deixar de lado os cuidados com a higienização das mãos, uso de máscara, assim como com o distanciamento social", enfatizou o secretário de Saúde.

No total, o Pará já recebeu 2.653.020 doses, sendo 1.205.240 da CoronaVac, 1.396.300 da Oxford/AstraZeneca e 51.480 da Pfizer.

