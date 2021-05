Em Óbidos, enchente atinge população das zonas urbana e rural

No município de Óbidos, no oeste do Pará, a cheia dos rios vem provocando muitos impactos para a população das zonas urbana e rural. Na cidade, algumas ruas que ficam próximas as margens do Laguinho e Rio Amazonas já estão alagadas, fazendo com que moradores precisem de pontes para se locomoverem. Nesta quinta-feira, dia 13 de maio, o nível do Rio Amazonas marcava 8,40m, há 20cm da enchente de 2009.

Na zona rural, residências já foram inundadas e muitos moradores já migraram para outros lugares mais seguros, os moradores que permanecem nessa área estão vivendo com muitas dificuldades, boa parte desses moradores precisam fazer marombas pra caminhar dentro dos imóveis.



Fotos

_

da

_

Região

_

de

_

Várzea

Na cidade, o trapiche das Docas do Pará já está submerso, como podem ver nas fotos seguintes, dificultando o embarque e desembarque de cargas e passageiros. Algumas embarcações já mudaram o local onde atracavam com objetivo de dar mais comodidade aos passageiros.



Fotos

_

do

_ Trapiche _ em

_ Óbidos

A Defesa Civil de Óbidos recebeu no dia 30 de abril, o corpo técnico da Defesa Civil do estado, que fizeram vistoria no município, onde realizaram um levantamento para catalogar as regiões ribeirinhas que estão sendo afetada pelas águas do Rio Amazonas. Esses dados darão suporte para o decreto de estado de emergência que o município está pleiteando junto ao governo estadual e federal, devido as águas do Rio Amazonas.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade