Defesa Civil de Óbidos distribui cestas básicas recebidas do Governo do Estado

Por conta do Decreto de Emergência -191/21 - deferido pelos Governos Estadual e Federal, Óbidos já recebeu 700 cestas básicas e recurso financeiros no valor de R$ 248,9 mil.

No mês de fevereiro, 25/02/21, a Prefeitura Óbidos decretou situação de emergência, através do Decreto-191/21, devido as fortes chuvas que causaram muitos transtornos e prejuízos a população obidenses, o qual foi deferido pelo governo Estadual e Federal.

Decreto Deferido pelo Governo Federal

Diante do reconhecimento do decreto por parte do Governo do Estado, a Prefeitura de Óbidos, por meio da Defesa Civil solicitou ajuda humanitária para as famílias atingidas pelas enxurradas, sendo que no dia 11/05 chegaram a Óbidos, 700 cestas básicas enviadas pelo Governo, as quais, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Jamerson Amaral, foram destinadas as pessoas atingidas pelas enxurradas.

Assim, nesta sexta-feira, dia 14 de maio, começou a distribuição das cestas básicas para a população pré-cadastradas pela Defesa Civil de Óbidos, dos Bairros de Bela Vista, Cidade Nova, Fátima e Santa Terezinha, como podem ver nas imagens.



Prefeito_Jaime_Silva na distribuição de cestas Básicas

No dia 15/05, receberão as cestas básicas as pessoas dos bairros São Francisco e Perpétuo Socorro.

Recursos Financeiros

Conforme notícia veiculada em O Liberal, de 13/05/21, quatro municípios do Pará vão receber recursos Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) por causa de desastres naturais. São eles: Itupiranga, Dom Eliseu, Óbidos e São Félix do Xingu. No caso de Óbidos, devido ao decreto de emergência - Decreto-191/21 – que foi deferido pelo Governo Federal.

Óbidos por ter sido atingida por chuvas intensas, que ocasionou fortes enxurradas, a cidade de Óbidos foi contemplada com R$ 248,9 mil para o restabelecimento das vias para o trânsito.

