Ponte do Bairro Bela Vista em Óbidos está sendo inundada

A enchente em Óbidos continua subindo e nesta sexta-feira, dia 14, registramos algumas imagens da ponte que liga o Bairro do Bela Vista ao Bairro da Cidade Nova, mostrando que as águas do Laguinho já começaram a inundar a principal via de ligação entre os dois bairros e o centro da cidade.



Caso as águas continuem subindo, o trânsito por esse logradouro poderá ser interditado, dificultando a circulação das pessoas entre os bairros, pois o acesso deverá se dar pela estrada da campina, dificultando e aumentando e muito o percurso entre o Bairro Bela Vista e o centro da cidade.

Com o nível das águas alto, os pescadores encostam suas bajaras nas proximidades da ponte, onde a circulação de pessoas é grande, para negociar seus pescados, como podem ver na imagem seguinte.

