Prefeitura de Santarém decreta situação de emergência devido a enchente

A Prefeitura de Santarém, através do prefeito Nélio Aguiar, decretou Situação de Emergência nesta sexta-feira, dia 14 de maio, nas áreas do no município afetadas por inundação em decorrência das chuvas e da subida das águas dos rios Tapajós e Amazonas. O Decreto Municipal Nº 842/2021 foi assinado hoje, 14, e já está em vigor.

Av. Tapajós, Santarém

Os eventos climáticos já afetaram áreas em Alter do Chão, em Ponta de Pedras, comunidades da região de Várzea, por exemplo. Cerca de 3.568 famílias foram diretamente afetadas e 17.840 pessoas afetadas e 892 famílias desalojadas. Nas áreas rurais e ribeirinhas, plantações, residências, igrejas, escolas, barracões, comércios foram totalmente inundados e até ficaram submersos devido a subida das águas. O que prejudica a subsistência dessas famílias afetadas.

Bombas foram instalada na orla de Santarém

As inundações também estão afetando a economia local, haja vista que o Centro Comércio possui vários pontos de alagamento.

O Decreto Municipal vigora por 90 dias, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 180 dias.

FONTE: Agência Santarém