Tuna Luso vence o Paysandu e leva uma boa vantagem na final do Parazão 2021

Aconteceu na manhã deste domingo, dia 16, no Campo da Tuna Lusa Brasileira, em Belém, a primeira partida da final do Parazão 2021, entre Tuna Luso X Paysandu, sendo que a Tuna venceu o Paysandu por 4 x 2 e leva uma grande vantagem para segunda partida, que acontecerá na Curuzu, no próximo domingo, dia 23.

No primeiro tempo o time do Paysandu entrou apático em campo, tocando muito a bola, mas sem objetividade. Já a Tuna, trocando passes rápidos, envolveu o time do Papão e marcou logo aos 10 minutos com Leo Rosas. A Tuna voltou a marcar com Alexandre Pinho, devido a falha na defesa do Paysandu. Placar desta etapa Tuna 2 x 0 Paysandu.

Na segunda etapa, precisando do resultado o Paysandu foi pra cima da Tuna, mais sem muita eficiência, sendo que, em uma boa jogada de contra ataque, Lukinha ampliou para a tuna. O Papão diminuiu com Perema, de cabeça. Paulo Rangel, voltou a marcar para a Tuna e Gabriel Barbosa diminuiu o prejuízo para os bicolores, finalizando com o placar de Tuna 4 x 2 Paysandu.

No segundo jogo, a Tuna pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a taça, feito que não acontece desde 1988.

www.obidos.net.br - Foto Diário do Pará