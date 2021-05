Óbidos diz não ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes

Aconteceu nesta terça-feira, dia 18 de maio, em Óbidos, uma carreata que marcou o encerramento da campanha denominada "Faça Bonito", dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, que percorreu as ruas de vários bairros alertando pra o problema.



Fotos

_

da

_

Carreata pelas ruas de Óbidos

A Escola Raimundo Cardoso de Araújo, localizada no Bairro Bela Vista, também realizou um movimento dos servidores da Escola, pra não passar a data em branco, os servidores da escola realizaram uma caminhada pelas ruas do referido bairro. Faixas e cartazes para lembrar a luta em defesa dos direitos da criança e do adolescente.



Fotos

_

da

_

Escola Raimundo Cardoso

Informações e fotos Vander N Andrade

