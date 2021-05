Óbidos: Projeto Orla visto de cima

Nesta quinta-feira, dia 20 de maio, recebemos alguma fotos e vídeo, feitos de Drone por Eládio Canto, das obras do Projeto Orla em Óbidos, que mostram perfeitamente o andamento dos trabalhos de contenção da barreira na orla da cidade, nas imediações da Cabeça do Padre, que continuam em andamento.

O vídeo seguinte mostra toda a grandiosidade do Projeto, que segundo informações, as obras estão na fase de acabamento, com a colocação de gramado e pavimentação, como podem ver no vídeo.

O Projeto Orla vai da Praça do Estreito até a altura da "cabeça do padre" e terá mais de 200 metros de uma nova orla.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4201-obidos-projeto-orla-visto-de-cima#sigProId196c9518f0 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos e Vídeos de Eládio Canto