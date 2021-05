CNMP lança Prêmio Respeito e Diversidade para imprensa e sociedade

Foram divulgadas, nesta quarta-feira (19), as regras para participação no Prêmio Respeito e Diversidade. A premiação, dividida nas modalidades Imprensa e Sociedade, é uma das atividades do Projeto Respeito e Diversidade, fruto da cooperação entre Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministério Público Federal (MPF), por intermédio da Procuradoria-Geral da República (PGR), e Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

A inciativa é um concurso cultural, de abrangência nacional, que busca estimular e valorizar atividades voluntárias e a produção de trabalhos jornalísticos veiculados na imprensa brasileira desenvolvidos com a finalidade de informar e conscientizar a população sobre a importância da diversidade, do respeito e da valorização das diferenças.

Inscrições - A inscrição deverá ser feita das 8h de 1º de julho de 2021 às 23h59 de 30 de julho de 2021. As inscrições são voluntárias, gratuitas, individuais e devem ser realizadas mediante o preenchimento de formulário eletrônico que será disponibilizado no hotsite do Projeto Respeito e Diversidade.

Premiação - Em todas as modalidades e categorias do Prêmio, o primeiro colocado levará R$ 20 mil; o segundo lugar, R$ 15 mil; e o terceiro, R$ 10 mil. A premiação ocorrerá, se as regras de distanciamento social decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus vigentes à época permitirem, em evento presencial, a ser realizado no edifício do CNMP, em Brasília/DF, em 21 de setembro de 2021.

A regulamentação está no Edital de Chamamento Público CNMP-PRESI 1/2021, publicado no Diário Oficial da União.

FONTE: Comunicação/MPF