Em Óbidos, foi lançado o Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2021

ÓBIDOS | Aconteceu neste domingo, dia 23, o lançamento do Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2021, que ocorrerá no periodo de 11 a 26 de julho. O evento de lançamento ocorreu durante uma missa realizada na Catedral de Sant´Ana presidiada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, auxiliado por padres da Diocese de Óbidos, que foi transmitida ao Vivo.

Ao final da Missa, Dom Bernardo chamou a Coordenação da Festividade 2021, representados por Beto Bentes e Betânia, que foram até o altar carregando a imagem peregrina de Senhora Sant´Ana. Beto Bentes, emocionado, agradeceu o convite e apresentou toda a equipe que presidirá a Festividade.

Em seguida, Beto Bentes fez a apresentação do Cartaz, descrevendo cada item contido no mesmo, que este ano terá como tema: “Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças”. O Cartaz foi exposto no alto do mezanino da Catedral de Sant´Ana.

Apresentação do Cartaz

Em sua fala, Beto, também agradeceu a todos os que fazem parte da Coordenação, assim como a contribuição dos colaboradores que ajudaram na confecção e transporte do Cartaz até Óbidos.

Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2021

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020 contará com os seguintes membros: Presidente o Sr. Beto Bentes e sua esposa Betânia; Márcio Pinto e Milena ; João Joaquim-JJ e Iara; Aucimário e Melinda; Gico e Emília; Maranom Rocha; Lourdes Bentes; Ida Giordano (paróquia de Sant’Ana); Iramir (Paróquia de São Francisco e Santa Clara; Amarildo Mota - Canal (Paróquia de São Martinho de Lima)

Fotos_do_Lançamento do Cartaz

DESCRIÇÃO DO CARTAZ

O cartaz da Festividade de Sant’Ana 2021, traz em destaque a imagem da Padroeira de Óbidos dentro de contornos da sua tradicional berlinda; tem o amarelo como cor predominante e ao fundo sobre tom pequenas fachadas da Catedral.

A cor amarela é associada ao fogo e aos processos de purificação transcritos na Bíblia onde é citada na Primeira Carta de Pedro (1,7): “Desse modo, a fé que vocês têm será provada como ouro, que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecer, mas a fé que vocês têm, e que vale muito mais, não se perderá”. Foi a persistência na fé, que fez com que a Senhora Sant’Ana sempre confiasse em Deus e nunca desistisse e por essa fé inabalável foi agraciada com a maternidade de Maria.

Que o amarelo nos faça lembrar que nossa fé precisa ser mais forte que o ouro, para que tudo possa ser superado e que tenhamos como recompensa, a vida eterna.

Cartaz da Festividade de Sant´Ana 2021

TEMA:

O tema da Festa de 2021, foi retirado da Bíblia, mas precisamente da Carta de Paulo aos Filipenses (4,6): “Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças”. Esse é o caminho para superarmos os momentos difíceis que estamos vivenciando nestes tempos. Sant’Ana e São Joaquim quando viveram tempos difíceis de exclusão e afastamento pela discriminação que sofreram por não ter filhos, não questionaram Deus, mas, pelo contrário aproximaram-se ainda mais através de súplicas e orações assim, foram agraciados por Deus com Maria, nossa Rainha.

Que possamos aproveitar esta festividade para olhar o exemplo que Senhora Sant’Ana nos deu: Vamos rezar, vamos pedir e principalmente, vamos dar graças a Deus, porque somos o povo escolhido!

Créditos

Arte: Jaime Amaral e Fabiano Carvalho

Fotos: Vander Andrade

