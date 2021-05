Comunidade do Curumu recebe serviços da Semdes

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social - Semdes esteve na comunidade do Curumu, zona rural do município de Óbidos, nos dias 28 e 29 de maio, onde realizou ação de atualização cadastral e inclusão no programa bolsa família na comunidade Curumu,

Um dos objetivos da ação é levar até os moradores das comunidades da zona rural acesso à benefícios sociais dentro das suas comunidades, evitando assim o possível risco de contágio pela Covid-19.

Comunidade do Curumu

Segundo a SEMDES, os atendimentos aconteceram na Escola Fernando Guilhon e mais de 100 famílias foram atendidas. Além disso, CRAS e Junta Militar estiveram presentes na ação, levando os serviços oferecidos por esses órgãos aos comunitários.

A SEMDES e coordenação do CadUnico e Bolsa Família, estiveram presentes em 14 comunidades, levando serviços aos comunitários, que não precisam se deslocar até a cidade para se beneficiarem.

