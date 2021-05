Em Óbidos, a enchente de 2021 está 10cm abaixo da grande enchente de 2009

A enchente de 2021, em Óbidos, chegou na marca dos 8,50m, segundo as anotações da Defesa Civil de Óbidos, há 10cm da maior enchente dos últimos anos, a de 2009, que atingiu a marca de 8,60m, segundo a Agência Nacional das Águas (ANA) que mantem uma régua de leitura das Docas do Pará e atualiza a medição diariamente.

Registramos algumas imagens do Centro comercial de Óbidos, Praça Jose Veríssimo, que mostram o logradouro e as imediações, totalmente alagados pelas águas do Rio Amazonas. Pontes foram construídas pela Defesa Civil, por onde a população em geral circula no comércio de Óbidos.



Segundo informações, durante estes dois dias, a enchente deu uma pausa, o que alivia e tranquiliza os moradores do município, pois segundo os registros hidrográficos da ANA, as águas começam a baixar neste mês de junho.

