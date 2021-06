Colônia de Pescadores Z-19 iniciou a distribuição de cestas básicas para seus associados

Os diretores da Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 receberam nesta quarta-feira, dia 2 de junho, em Óbidos, as 4.560 cestas básicas, as quais estão sendo distribuídas para os pescadores sócios da Colônia Z-19.

Segundo Emerson Canto, desde cedo desta quarta (02) começou a distribuição: “Estamos distribuindo para as comunidades. O Coordenador vem buscar, entregamos, ele leva e entrega aos associados. Já foram distribuídas uma boa parte das cestas”, informou Emerson.

Distribuição_das_Cestas Básicas aos associados da Z-19

A distribuição também está sendo feita na sede da Colônia Z-19, para os sócios da Colônia que residem na cidade.

Conforme informações da Direção da Z-19, as cestas básicas foram doadas para os pescadores associados da Colônia, pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Agricultura e Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca do Estado do Pará.

