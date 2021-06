Em Óbidos, Corpus Christi é celebrado com o Santíssimo pelas ruas da cidade

A Diocese de Óbidos promoveu nesta quinta-feira, dia 03 de junho, uma das mais antigas tradições do calendário Católico, a celebração de Corpus Christi, que este ano foi diferente por conta da pandemia. O Santíssimo Sacramento passeou pelas ruas de Óbidos em um Carro, quando a população que está em confinamento, pode prestigiar o evento em suas casas.



Fotos_da_missa de Corpus Christi

A programação de Corpus Christis começou com uma celebração da Santa Missa na Catedral de Sant´Ana, transmitida ao Vivo, com poucas pessoas, obedecendo o protocolo de distanciamento social, em seguida, o Santíssimo Sacramento foi levado pelas Ruas de Óbidos em um carro, passando por vários bairros da cidade de Óbidos, quando encerrou com a benção final.



Fotos_de_Corpus_Christi pela cidade

Corpus Christi celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, tradição secular que sempre mobiliza os moradores de Óbidos, onde centenas de pessoas ornamentaram as ruas da Cidade por onde passa a procissão, como podem ver nas imagens seguintes.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e Odirlei Santos