Em Óbidos, a Colônia Z-19 entregou cestas básicas em comunidades

Nesta quinta-feira, dia 03 de junho, os Diretores da Colônia dos Pescadores Z-19 continuaram a entrega das 4.560 cestas básicas recebidas, aos seus associados nas comunidades de Óbidos.



Fotos_da_entrega_de cestas Básicas nas comunidades

Conforme informações dos Diretores da Z-9, desde cedo desta quinta-feira (3), a distribuição das cestas básicas se ampliou, sendo que a entrega aconteceu nas comunidades ribeirinhas de Vila Vieira, Vila Barbosa, Ilha Grande, Núcleo Novo, Santo Antônio e Mamauru.



Lembrando que as cestas básicas foram doadas para os pescadores associados da Colônia, pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Agricultura e Superintendência Federal de Aquicultura e Pesca do Estado do Pará.

