Governo Federal depositou a última parcela do Projeto Orla de Óbidos

O Ministério do Desenvolvimento Regional, enviou um ofício para a Câmara Municipal de Óbidos, mais especificamente ao seu presidente, Jalico Aquino, informando que a terceira e última parcela no valor de R$ 2.994.150,00 referente ao cronograma de desembolso do convênio da obra de contenção e recuperação da orla da Cidade de Óbidos, foi enviada para a empresa finalizar e entregar essa 1° etapa da de uma da maiores obras já feitas no município.

Jalico Aquino e outros vereadores visitando o Projeto Orla

“Significa que ainda em 2021, teremos esse novo e belo espaço, além de preservar nossos patrimônios históricos e culturais, que eram ameaçados com a erosão da barreira”, comentou o Presidente da Câmara, Jalico Aquino, em sua rede social.

No total o Governo Federal está investindo mais de R$ 9,9 milhões de reais. “Estaremos acompanhando esse empreendimento, até a sua entrega a população, bem como lutando pela execução de novas etapas”, comentou o Vereador.

Fonte: Vereador Jalico Aquino