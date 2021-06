Secretaria de Cultura de Óbidos realizará Concurso de Miss Caipira Estudantil

A Secretaria de Cultura de Óbidos divulgou nesta quinta-feira, dia 10 junho, o Edital 01/2021, que abre inscrição ao evento Miss Caipira Estudantil- Juvenil/Adulta/2021, que tem como objetivo mobilizar e incentivar as manifestações juninas das escolas do Município de Óbidos.

Segundo o Edital, estão abertas as inscrições ao Concurso Virtual de Miss Caipira Estudantil/2021, com a proposição de mobilizar e incentivar as manifestações juninas por meio das Escolas Estaduais e Municipais do Ensino fundamental Maior da cidade de Óbidos e proporcionar entretenimento durante a quadra junina, neste período de reclusão, devido a pandemia do novo coronavírus. Os regramentos do Concurso serão regidos pelas instruções do Edital.

Inscrição

As inscrições das Escolas das redes Estadual e Municipal para concorrerem ao título de Miss Caipira -Juvenil/Adulta, poderão ser realizadas no período de 10 a 21 de junho de 2021, em horário comercial, junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos.

As candidatas deverão estar devidamente matriculada na cidade de Óbidos, no Ensino Médio ou no Ensino Fundamental Maior, ter idade de 14 anos, Autorizar o uso de imagens, entre outras exigência que podem ser vistas no Edital.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser efetuadas também via e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou por meio do WhatsApp (093) 98801-9709 (Jaime Freitas), ou ainda na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos, horário comercial.

Premiações

O concurso terá premiação para 1º, 2º e 3º lugar, contemplando os valores:

1º Lugar: 01 computador; 2º Lugar: R$ 1.000,00; 3º Lugar: R$ 500,00 e Aclamação Popular: Um Troféu.

O Edital poderá ser adquirido na Secretaria de Cultura de Óbidos.

