Em Óbidos, Rede de Proteção realiza campanha de combate à violência contra a pessoa idosa

Nesta terça-feira, dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, o município de Óbidos promoveu uma campanha de enfrentamento a violência, realizada pela SEMDES, CREAS e CRAS, em parceria com Rede de Proteção. Durante a Semana, a Campanha estará realizando ações voltadas para o tema, objetivando informar, orientar, esclarecer e mobilizar toda sociedade, no sentido de promover a consciência de valorização, promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas.

“A rede de Proteção do Município está à frente no Combate de todo e qualquer tipo de violência Contra pessoa idosa, Convidando todos a caminhar junto em defesa desses direitos”, informou coordenadora da SEMDES.

Vale ressaltar, que qualquer tipo de violência deve ser denunciado, para isso, a Secretaria de Direitos Humanos conta com o serviço do “Disque 100” para acolher denúncias, assim como, o Centro de Referência Especializado de Assistência Soial-CREAS, localizado no município que atende e acompanha das pessoas vitimas de violência, sendo preservada a identidade de quem realiza a denúncia.

Contato: CREAS - 99209 0387 // DISK 100

