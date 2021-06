I Concurso Municipal de Educação Ambiental foi realizado em Óbidos

Aconteceu neste sábado, 19 de junho de 2021, em formato virtual, o I Concurso Municipal de Educação Ambiental de Óbidos, evento promovido pela Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Com o tema “Apaga o fogo, acenda a consciência!”, o evento teve como objetivo estimular, entre os servidores e estudantes da rede pública municipal de Óbidos, a reflexão sobre as queimadas urbanas, enquanto problema social e crime ambiental, prevendo soluções criativas para resolução da problemática dos resíduos sólidos de acordo com a realidade local.

Por meio do trabalho com Maquetes, instituições dos Anos Inicias do Ensino Fundamental participaram do concurso, apresentando trabalhos de significativa relevância ao tema. Na comissão avaliadora do concurso, fizeram-se presentes: Iza Luciene Mendes Régis, professora do IFPA Campus Óbidos; Mara Betanha de Andrade Leones, também docente do IFPA Campus Óbidos; e o Major Deydiv Samaroni Melo do Nascimento, comandante da 29ª CIPM Óbidos.

Após a apresentação e avaliação dos trabalhos, chegou-se ao seguinte resultado: 1º Lugar – Escola Irmã Firmina (29,8 pontos); 2º Lugar – Escola Guilherme Lopes de Barros (29,3 pontos); e 3º Lugar – Escola Frei Edmundo Bonkosch (28 pontos). Os vencedores receberam certificados de participação e a premiação do concurso.

Além das instituições, o evento contou com a participação de atrações culturais locais, entre elas: os poetas obidenses Sérgio de Andrade e Ronielson Pauxis, o Grupo Folclórico Carimbó Forte Pauxis e o apresentador e cantor Luiz Carlos Queiroz.

Segundo o Chefe de Educação Ambiental da SEMA, Lucas Soares, “Este foi o primeiro passo para o fortalecimento da educação ambiental, enquanto compromisso coletivo e social, contribuindo no repensar de nossas práticas, ações e atitudes com relação ao meio ambiente e a preservação da vida. Esperamos que novos percursos possam ser viabilizados no sentido de implementar práticas sustentáveis e ecologicamente corretas em nossa cotidianidade. Portanto, a parceria entre SEMA e SEMED foi de grande relevância para a consolidação deste primeiro passo. Agradecemos ao poder público municipal pelo apoio e oportunidade”, ressaltou.

O concurso contou ainda com o apoio de parcerias locais, entre elas: a Prefeitura Municipal de Óbidos, Associação Comunitária do Bairro do Perpétuo Socorro, Minibox São Francisco, Caiba – Indústria e comercio, Fazenda Boi Gordo, Fábrica de Gelo Amazônia, Mundial Exportadora, Pasquarelli, Amigão Center Cidade Nova, Centromix, Serraria Auzier, Chácara Acácia, Innova Contabilidade, Madeireira Madril e Supermercado Progresso.

FONTE: Comunicação/Pmo - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...