XXXIV FESTIVAL DO JARAQUI encerrou com Show de Eduardo Dias

O tradicional Festival do Jaraqui, em sua 34ª edição, foi realizado neste final de semana, nos dias 18, 19 e 20/06/21, de forma virtual, em virtude da pandemia, diferente dos anos anteriores, quando reunia milhares de pessoas para prestigiar o evento que sempre é realizado no início do mês de junho, época da piracema de Jaraqui.

A Associação Cultural Obidense – ACOB, que tem como presidente o jornalista Ronaldo Brasiliense, foi a organizadora do 34º Festival do Jaraqui, cujo objetivo foi arrecadar recursos para manutenção do Museu Integrado de Óbidos.

Na sexta-feira, dia 18 aconteceu a Live do Tidão ( Aristides Dias), com a participação de Sinval Dias, Moreno e João Andrade (Bué).

Tidão e convidados. Foto reprodução

Em Manaus, no sábado, dia 19, aconteceu a Live de Lelé Chaves na voz e violão, Tiozinho Solano no teclado, Chico Carlos na bateria, direto do Studio do Portal Obidense.

Lelé Chaves. Foto reprodução da Live

No domingo, dia 20, durante o dia, aconteceu o Leilão Virtual do Festival do Jaraqui, onde foram leiloados vários prêmios doados pelos obidenses. As 19h, houve a Live de Eduardo Dias, sendo que antes houve a apresentação da Rainha do Festival do Jaraqui, que foi a jovem Maria Eduarda Gato. Houve também a apresentação da Quadrilha Brincando de São João, com transmissão pelo site Amazoon Notícia, retransmitido por este site.

Maria Eduardo Gato, Rainha do Festival. Foto Ronaldo Brasiliense

Finalizando, Ronaldo Brasiliense agradeceu a todos que contribuíram e informou que as prioridades dos recursos arrecadados durante o Festival do Jaraqui, serão para a quitação da dívida com a Receita Federal, que permitirá a ACOB participar de convênios com instituições, assim como realizar a pintura do prédio do Museu de Óbidos.

FOTOS...





