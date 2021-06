Produtos culturais dos quilombos de Oriximiná serão lançados em evento dia 29 de junho

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Sociedades Amazônicas, Cultura e Ambiente da Ufopa (Sacaca/Ufopa) e a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná (ARQMO) lançarão nesta terça-feira, dia 29, às 16h, um conjunto de produtos culturais dos quilombos de Oriximiná, resultantes de projetos selecionados pelo Edital Patrimônio Imaterial – Lei Aldir Blanc. O evento será on-line, transmitido através do canal do Sacaca no YouTube: www.youtube.com/sacacaufopa.

Um dos produtos a serem lançados é o livro Histórias encantadas dos quilombos de Oriximiná, que reúne mais de 40 histórias registradas nos territórios quilombolas do município, onde vivem cerca de dez mil pessoas distribuídas em 37 comunidades remanescentes de quilombos. Valorizar, difundir e preservar o patrimônio cultural dessas comunidades foram os objetivos que levaram a transformar em livro elementos das tradições orais quilombolas, manifestadas no ato de contar histórias de encantados, bichos e visagens, que nos ensinam sobre o respeito à natureza e aos seres não humanos como o Boto, a Cobra Grande, o Jurupari, a Matintaperera e o Pretinho do Porão, entre outros que povoam os quilombos de Oriximiná.

Já o documentário Do tempo dos antigos: a festa de Santo Antônio no quilombo Jamari é um registro inédito de narrativas acerca da origem da maior festa popular do Território Quilombola Alto Trombetas II. A produção é uma iniciativa de Antônia Pereira Santos, apoiada por sua filha Idenilda dos Santos Rocha. Dona Antônia é herdeira do santo e, aos 72 anos, principal responsável pela realização da festa de Santo Antônio no quilombo Jamari, que atrai pessoas de todos os territórios quilombolas de Oriximiná.

Por fim, o vídeo Cerâmica quilombola de Oriximiná mostra o trabalho de Maria do Carmo Viana e José Lopes, dois artesãos da comunidade do Moura, que também fica no Território Quilombola Alto Trombetas II. O vídeo registra a revitalização do espaço de produção e exposição de cerâmica mantido pelos artesãos na comunidade.

Mais informações no Facebook da Arqmo: https://www.facebook.com/arqmooriximina/

FONTE: Comunicação/UFOPA