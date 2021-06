NOTA DE PESAR: Falecimento do Sr. Adelson de Aquino Moraes

A Equipe do Site Obidos.Net.Br se solidariza com os familiares do obidense Sr. Adelson Moraes (Adelson de Aquino Moraes) que veio óbito neste domingo, dia 27 de junho, aos 83 anos, vítima de infarto, especialmente com seus filhos José Claudio, Glicya, Gleicy, Gláudia Galate de Moraes, esposa e os demais familiares.

Sr. Adelson Moraes foi comerciante por muitos anos em Óbidos e fazia parte da Congregação Mariana. O corpo está sendo velado em sua residência, em Óbidos, e o sepultamento acontecerá nesta terça-feira, dia 29 de junho no Cemitério São João Batista.

Nossos sentimentos!

Equipe do Site.