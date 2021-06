Em Juruti, vacinação contra Covid-19  na zona rural têm apoio da Alcoa

Empresa cede automóvel e lancha para facilitar a logística dos profissionais de saúde nas comunidades.

O apoio de empresas ao Poder Público tem garantido celeridade à vacinação contra a Covid-19 em um país com proporções continentais, como é o caso do Brasil. Em Juruti, município da região Oeste do Pará não é diferente. Para agilizar o processo de vacinação na zona rural, a Alcoa tem apoiado a Prefeitura para facilitar a logística, contribuindo para que a vacina chegue mais rápido a todos os moradores.

“A Alcoa tem sido de grande importância na luta contra a pandemia, pois desde o início tem nos apoiado no transporte aéreo das vacinas. Tivemos a grata notícia da disponibilidade de uma lancha e um carro, necessários para a operacionalização da campanha de imunização. Esse apoio da empresa é importantíssimo são necessários para alcançarmos o objetivo de vacinar todos os nossos cidadãos”, explica o coordenador da Vigilância Sanitária, Jorge Miguel Reyes Ferrer.

De acordo com o órgão, a campanha de vacinação encontra-se na 4ª fase. Já foram imunizados os grupos de idosos, de todas as faixas etárias, pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação do ensino básico e médio, da segurança pública e neste momento estão sendo contempladas grávidas com comorbidades e a população em geral na faixa etária de 50 a 59 anos.

A Prefeitura de Juruti, Lucídia Batista, agradeceu a parceria da Alcoa com o município. “Por intermédio do dr. Jorge, da equipe de Vigilância Sanitária, vamos dar andamento a todo o nosso processo de imunização. É uma alegria imensa compartilhar esse importante momento”, reitera.

A superintendente de Relações Comunitárias da Alcoa, Thalita Lucena, afirma que nesse momento a união de todos os setores da sociedade é importante para que mais pessoas possam receber a vacinação.

“A exemplo de grande parte dos municípios da Amazônia, uma extensa parte da população de Juruti reside em comunidades da zona rural, na maioria das vezes em locais de difícil acesso ao Poder Público. O apoio logístico da empresa contribui para que os profissionais de saúde possam acessar essas localidades, levando as vacinas e, consequentemente, protegendo o maior número de pessoas contra a Covid-19, permitindo que muito em breve Juruti possa voltar à normalidade”, destaca Thalita.

