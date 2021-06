Programa Pecuária Sustentável retoma atividades presenciais

As visitas foram planejadas a partir de diagnóstico pensando na minimização de riscos de contágio à covid-19 realizado em maio de 2021 junto às instituições e pecuaristas atendidos pelo projeto.

Aproximadamente 35 propriedades dos municípios de Juruti e Oriximiná foram atendidas neste mês de junho pelas ações do Programa Pecuária Sustentável, instituído pela Ecam Projetos Sociais com apoio financeiro da Associação da Suécia para Preservação da Floresta Tropical (Regnskogsföreningen), que tem por objetivo promover o as boas práticas da Pecuária Sustentável, visando o aumento da produtividade, sensibilização quanto à necessidade de recuperação das áreas degradadas, bem estar humano e animal.

As visitas iniciaram em 14 de junho no município de Juruti, um dos quatro municípios da região do Baixo Amazonas do Pará, onde sete propriedades fazem parte do projeto piloto. No município, a iniciativa conta com a parceria da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), Sindicato de Produtores Rurais de Juruti, Instituto Juruti Sustentável (Ijus) e Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Semup). “O projeto de pecuária sustentável, ele é muito importante para o município de Juruti, pois através dele poderemos potencializar a atividade da pecuária pensando na qualidade do nosso rebanho e trabalhando com respeito ao meio ambiente”, frisou Francimar Barbosa, secretária de Produção e Abastecimento.

Em Oriximiná, a iniciativa teve início em 2017 a partir de resultados positivos do projeto Pecuária Verde constatados por meio de um intercâmbio na fazenda do pecuarista Senhor Mauro Lúcio, de lá para cá o projeto avançou e outras 22 propriedades passaram a integrar a iniciativa no município. “O que nos fez participar do programa é que de forma indireta nós já estávamos deste 2017 acompanhando o projeto através do meu irmão, ele ia assistir às palestras e comentava os resultados e a gente começou a implementar na nossa propriedade, exemplo de pastejo rotacionado, divisão dos quadros e com isso tivemos uma melhora muito grande com pastagem, engorda e minimizar em dois anos a ida do gado para várzea, isso reduziu as nossas despesas, e o convencimento surgiu com os resultados”, enfatizou Djalma Mota, filho de um dos novos pecuaristas.

Além de Juruti e Oriximiná, o Programa Pecuária Sustentável está presente nos municípios de Prainha e Monte Alegre, totalizando 57 propriedades inscritas no projeto. “Em Oriximiná tínhamos 14 propriedades atendidas, em 2019 nós abrimos um edital para novas vagas do projeto em Oriximiná, tivemos o advento da pandemia, reabrimos o edital em 2020, foram selecionadas 22 novas propriedades entre pequenos, médio e grandes pecuaristas de gado de corte e leite, agora após análise do cenário retornamos com as visitas técnicas presenciais não somente em Oriximiná como também em Juruti, onde em julho estaremos em Monte Alegre e Prainha”, ressaltou o coordenador da Ecam, Edwilson Pordeus.

Além da assessoria técnica presencial voltada ao manejo e intensificação de pastagem, a iniciativa também incentiva o fomento de práticas sustentáveis, compras coletivas, gestão técnica e financeira das propriedades, formação da mão de obra local e apoio ao fortalecimento do ensino e aprendizagem por meio das atividades práticas de campo.

Por Martha Costa

FONTE: Comunicação/Ecam