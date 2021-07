Em Óbidos, obra do Linhão feita pela empresa ELECNOR recebe visita do Prefeito

A construção do Linhão que sai de Oriximiná, passando por Óbidos, onde atravessa o Rio Amazonas, Juruti, até chegar a cidade de Parintins está sendo feita pela Empresa ELECNOR do Brasil, a qual recebeu nesta quarta-feira, dia 30 de junho, a visita do prefeito de Óbidos, Jaime Silva, com objetivo de conhecer a obra que a empresa está realizando no Município.

A respeito da visita Jaime Silva comentou: "Hoje tive o privilégio de poder visitar a estrutura que a empresa ELECNOR do Brasil tem em nosso município. Aqui, estão construindo umas das maiores torres do mundo, com 253 metros de altura, além da organização e da grande obra que impressiona pela sua dimensão, a empresa está gerando empregos diretos a nossa população, e deixará um marco no desenvolvimento do nosso município".

Visita no Canteiro de obra do Linhão, Costa Fronteira de Óbidos.

Segundo o Engenheiro de Produção da empresa ELECNOR, Wagner Cruz, no pico das obras no município, terão cerca de 1.500 pessoas trabalhando na ELECNOR, em Óbidos.

"A empresa está de portas abertas para a Prefeitura de Óbidos, hoje acompanhamos o Prefeito Jaime nessa visita, mostramos a obra para ele conhecer um pouco de como estamos trabalhando por aqui", informou Wagner Cruz.

A obra do Linhão Oriximiná-Parintins

O Contrato Full EPC a preço fixo, com todos os riscos incluídos, para a obtenção das licenças ambientais, desapropriações, engenharia, fornecimento, construção e comissionamento de duas novas subestações, ampliações de uma subestação e duas linhas de transmissão, sendo que a obra iniciou em março de 2019, com previsão de conclusão em março de 2024, com as seguintes características:

- Construção de duas novas subestações de 230/138 kV em Juruti e Parintins;

- Ampliação em 500/230 kV da subestação de Oriximiná;

- Linha de transmissão de 230 kV Oriximiná-Juruti (138 km e 299 torres).

- Cruzamento do Rio Amazonas de 2,3 km, em Óbidos, para o qual serão instaladas 2 torres de suspensão de 253 m de altura e média 1.300 Tn de peso;

- Linha de transmissão em 230 kV em Juruti-Parintins (102 km e 226 torres).

