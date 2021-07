Em Manaus, a embarcação que será o Barco Hospital São João XXIII foi entregue

"Onde houver enfermos que eu leve saúde e fé..."

Nesta quinta-feira, dia 1º de julho de 2021, em Manaus, aconteceu a entrega da embarcação que será futuramente o Barco Hospital São João XXIII. A embarcação foi custeada pelo Ministério Público do Trabalho - MPT e atenderá o estado do Amazonas. A partir de agora o barco irá para as adequações hospitalares necessárias para ser definitivamente entregue e entrar em operação pelos rios do Amazonas.

Cerimônia de recepção da embarcação

Estiveram presentes na cerimônia: o Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo; o Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes; o Chefe do MPT em Manaus, Dr. Jorcinei Procurador; o Bispo Auxiliar de Manaus, Dom Tadeu; o administrador da ALSF, Reginaldo; o coordenador dos Barcos Hospitais, Anderson Peres e os Freis Francisco; Joel; Afonso; Tiago; Carlos e Nicolau.

Anteriormente, no dia 04/12, em videoconferência foi feita a assinatura do termo de formalização da destinação dos recursos para o Barco Hospital São João XXIII, hoje entregue em Manaus.

Layout do novo Barco Hospital

Para finalizar, o Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo e o Frei Francisco Belotti realizaram uma benção no barco que levará mais saúde e qualidade de vida para os amazonenses.

Informações e fotos Sedcom/Diocese de Óbidos-Pa

FOTOS....