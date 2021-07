Hospital Dom Floriano poderá ser regionalizado pelo Governo do Estado

O Secretário Regional de Governo veio a Óbidos para discutir a regionalização do Hospital Dom Floriano.

Na manhã desta terça-feira (6), o Prefeito Municipal de Óbidos, Jaime Silva, acompanhado da primeira-dama Alice Silva, esteve reunido no gabinete municipal com Secretário Regional de Governo, Henderson Pinto, o Bispo da Diocese de Óbidos Dom Bernardo Johannes, Diretor do Hospital Dom Floriano, Frei Nicolau e Frei Francisco Belotti, fundador do Frades Franciscanos na Providência de Deus e Presidente da Associação Lar São Francisco, instituição essa que gerência o Hospital Dom Floriano.

De acordo com Prefeito Jaime, a visita do Secretário Henderson Pinto, foi para saber sobre as demandas de Óbidos e sobre a possibilidade de regionalização do Hospital Dom Floriano, uma solicitação direta da santa casa.

"Tivemos uma conversa importante com o secretário, com o Dom Bernardo, Frei Francisco e Frei Nicolau sobre a situação de regionalização do Hospital Dom Floriano. Vale lembrar, que esse pedido foi diretamente da santa casa", Destacou o Prefeito.

Após a reunião na Prefeitura Municipal de Óbidos, o Prefeito e Secretário Regional acompanhados de Dom Bernardo, Frei Francisco e Frei Nicolau, seguiram para visitar as instalações do Hospital Dom Floriano.

Fonte: Comunicação/ PMO