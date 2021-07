Usina de Oxigênio da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos foi inaugurada

Um momento histórico para a população obidense, um novo milagre foi ativado, um grandioso equipamento que dará suporte para salvar mais vidas e devolver o fôlego a tantos que precisam respirar nestes tempos difíceis, a Usina de Oxigênio que recebeu o nome "A Serviço da Vida", da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos / Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, foi inaugurada.

A cerimônia de inauguração aconteceu na tarde de hoje (6), nas dependências do hospital, estavam presentes: o Bispo da Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes; Diretor do Hospital Dom Floriano, Frei Nicolau; Fundador do Frades Franciscanos na Providência de Deus e Presidente da Associação Lar São Francisco, Frei Francisco Belotti; Prefeito municipal de Óbidos, Jaime Silva e o Presidente da Festividade de Sant'Ana Dr. Beto.

Durante a Cerimônia de Inauguração A usina de geração, distribuição e armazenamento de Oxigênio e centrais de Ar Comprimido e Vácuo Clínico irá abastecer o Hospital Dom Floriano na Providência de Deus, podendo atender simultaneamente 10 leitos UTI, 60 leitos clínicos, funcionamento interrupto, duas usinas (1 ativa + 1 reserva), além de possuir um sistema especial de envaze de cilindros de Oxigênio possibilitando assim abastecer uma série de necessidades externas de toda a região no entorno de Óbidos em especial aos Barcos Hospitais Papa Francisco e Unidade São João Paulo II, que levam atendimentos a região oeste do Pará.

Usina de Oxigênio da Santa Casa de Óbidos

Tudo isso tem as bênçãos de Deus que por meio das mãos generosas da Congregação das Irmãs de Santa Catarina onde ajudaram doando os equipamentos, também teve as mãos dos benfeitores alemães Senhor Erwin e Senhora Ilse Fengler que viabilizaram recursos para a instalação física e a aquisição de equipamentos complementares, também as mãos da equipe de trabalhadores da construção civil, da população obidense por meio também de recursos financeiros e grandioso apoio e também da Diocese de Óbidos.

A usina é mais um projeto da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus que não descansou um minuto à Serviço da Vida, além de mostrar a caridade em relação aos irmãos que necessitam de cuidados nesse momento, hoje sem dúvidas é um dia que entra para a história.

“Onde houver desespero, que eu leve a esperança!”. Louvado Seja Deus, em sua infinita Providência.

Fonte: Informações e fotos da Sedcom/Diocese de Óbidos

