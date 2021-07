Em Óbidos, Praça de Sant´Ana recebe serviço de capina e limpeza

A Festividade de Sant´Ana acontecerá no período de 11 a 26 de julho e para proporcionar um melhor conforto para a população durante a Festividade, a Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, realizou a manutenção, limpeza, roçagem e capina da praça Barão do Rio Branco (Praça de Sant'Ana).

A ação visa melhorar o paisagismo do espaço público, principalmente neste mês de julho em que é realizada a festa da padroeira do município de Óbidos Sra. Sant'Ana.

Lembrando que a limpeza na Praça Barão do Rio Branco vem acontecendo constantemente, inclusive com a ativação do Chafariz que existe próximo a Catedral de Sant´Ana.

Fonte: Comunicação/PMO