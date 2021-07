Povo de Óbidos celebra o Círio de Senhora Sant’Ana neste domingo(11)

A Festividade de Senhora Sant´Ana 2021 acontecerá no período de 11 a 26 de julho, sendo que neste domingo, dia 11 de julho, a Festividade inicia com a programação do círio da padroeira dos obidenses, que este ano tem como tema: “Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deusas vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças”.

Este ano, em virtude da pandemia, o Círio de Sant´Ana acontecerá em forma de Carreata, com a saída da Comunidade do Curumu, portanto não acontecerá o tradicional Círio Fluvial, devido as restrições por conta da Pandemia.

A coordenação da Festividade de Sant’Ana divulgou a programação que prevê atividades culturais e religiosas, seguindo as exigência do distanciamento social previsto em decretos. Muitas programações serão transmitidas pelas redes sociais e retransmitidas por este site.

A coordenação da Festividade este ano tem como presidente o Sr. Beto Bentes, com os seguintes componentes: Betânia Bentes; Márcio Pinto e Milena; João Joaquim-JJ e Iara; Aucimário e Melinda; Gico e Emília; Maranom Rocha; Lourdes Bentes; Ida Giordano (paróquia de Sant’Ana); Iramir (Paróquia de São Francisco e Santa Clara; Amarildo Mota - Canal (Paróquia de São Martinho de Lima).

Por conta da Pandemia, a programação terá algumas orientações, conforme descrevemos a seguir:

Todas as PROCISSÕES acontecerão na forma de carreata;

Durante a festividade as MISSAS iniciarão às 19h30min na Catedral;

Para participar das MISSAS é necessário fazer o agendamento diário na secretaria da Paróquia;

Todas as Missas serão transmitidas através das redes sociais;

Os BATIZADOS durante os festejos, ocorrerão no dia 17/07 (sábado) às 9:00h e no dia 18/07 (domingo) as 9:00h. Mais informações na secretaria da Paróquia.

Clique na imagem seguinte pra ver a programação completa:



