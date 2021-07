Semma realiza Blitz Educativa Ambiental sobre queimadas urbanas e resíduos

Aconteceu, nos dias 08 e 09 de julho de 2021, em pontos estratégicos do município de Óbidos, Blitz Educativa Ambiental em Óbidos, sobre o tema das queimadas urbanas, produção de resíduos e adoção de práticas sustentáveis em relação ao meio ambiente.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), contou com a colaboração de 112 estudantes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Campus Óbidos.

O objetivo da atividade foi de levar um pouco de conscientização à população no sentido de contribuir na redução de crimes ambientais no município, principalmente, quanto à realização de queimadas e descarte incorreto de resíduos, práticas que podem contribuir na garantia de um meio ambiente equilibrado, protegido e sustentável.

Neste primeiro momento foram contemplados os moradores dos bairros São José Operário, Perpétuo Socorro e São Francisco. Em breve, outros pontos da cidade serão alcançados pela ação.

FONTE: Comunicação/PMO

