SANT´ANA 2021: Círio de Sant´Ana saiu da Comunidade do Curumu

A tradicional Festividade de Sant’Ana 2020, em Óbidos, Pará, já iniciou. No sábado (10), as 07h, aconteceu uma Missa e logo após houve a Trasladação de Sant´Ana, onde carros e motos levaram a imagem da santa até a comunidade de do Curumu, de onde saiu o Círio.

Na madrugada deste domingo (11), muitos obidenses participaram da tradicional alvorada, anunciando o dia do Círio de Sant´Ana, que este ano, diferentemente dos anos anteriores por conta da pandemia, foi realizado em forma de carreata passando por vários bairros da cidade, a qual iniciou e encerrou na praça de Sant´Ana. Por volta das 07h, houve uma Missa celebrada pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo.



View the embedded image gallery online at:

Fotos

_

na

_

saída

_

do Curumu

Este ano, o Círio de Senhora Sant´Ana que aconteceu neste domingo, dia 11, foi celebrado com uma carreata que saiu da Comunidade do Curumu, cerca de 30 km da cidade, por volta das 17h, que percorreu a estrada do Curumu, sendo que no percurso proprietários de várias fazendas fizeram homenagem pra Santa. Ao chegar na PA-437 fez uma parada no IFPA – Campus Óbidos, onde a imagem foi colocada em sua berlinda e seguiu pela cidade até chegar a Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a Missa do Círio, celebrada por Dom Bernardo e transmitida ao vivo pelas redes sociais.



View the embedded image gallery online at:

Fotos

_

do

_

Círio

_

de

_

Sant´Ana

Mais uma vez a população católica obidense não deixou passar em branco o Círio de Sant´Ana, mesmo diante de tanta dificuldade que a população vem passando atualmente por conta da pandemia, mostrou a importância da tradição cultural do Círio de Senhora Sant´Ana, renovando sua fé na padroeira.

A Festividade de Sant’Ana prosseguirá até o dia 26 de julho com uma programação especial, tanto cultural, quanto religiosas, e devido a exigência do distanciamento social, a maioria da programação terá transmissão ao VIVO, via redes sociais.

