Ufopa e Semsa assinam termo para garantir atendimentos do Barco Abaré

Parcerias com a iniciativa privada e com a Sespa vão possibilitar ampliação dos serviços.

Termo de compromisso firmado entre a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), a Secretaria Estadual de Saúde (Sespa) e a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém (Semsa) garante os atendimentos do navio-hospital-escola Abaré até o dia 31 de dezembro de 2021. Ajustes no termo foram debatidos durante reunião realizada nesta quinta-feira, 8 de julho, na sede da Sespa.

Entre os novos compromissos assumidos estão a parceria fechada entre a Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH) da Ufopa, a Sespa e a Semsa para o reforço no calendário de vacinação das populações ribeirinhas durante as expedições.

Representantes da Ufopa, Sespa e Semsa

“Um projeto aprovado junto ao Grupo JBS possibilitou a compra de uma câmara de conservação de imunobiológicos (geladeira) para a conservação de vacinas, além da compra de um equipamento de ultrassom, ou seja, estamos conseguindo fazer incrementos de equipamentos na área hospitalar”, informou a diretora da RIDH, Flávia Rebello.

O administrador José Dirceu Costa (Ufopa), que também é gestor do Abaré, participou da reunião desta quinta-feira. Ele informou que a Sespa está analisando a possibilidade de disponibilizar tripulação para auxiliar na expedição do Abaré, em agosto, pelas comunidades de Belterra e Aveiro. “Houve alinhamento quanto ao atendimento odontológico no Abaré que será feito de acordo com os protocolos da Sespa”, informou ele.

Outra novidade a ser executada pelos técnicos do Abaré é a inserção de dados on-line no sistema e-Sus, o que é possível de ser feito por meio da rede de Internet do barco. “A Ufopa já disponibilizou dez computadores para esse serviço que estão instalados nos consultórios, na triagem, no laboratório e na farmácia dentro do Abaré”, informou Costa.

Ufopa – De acordo com o termo de compromisso assinado, cabe à Ufopa realizar a manutenção do Abaré (UBSF), incluindo a limpeza dos equipamentos (exceto equipamentos hospitalares).

Fica sob responsabilidade da Ufopa também a guarnição da embarcação e das duas lanchas que darão apoio às equipes de saúde, na realização de visitas domiciliares, imunização e outros serviços correlatos.

“A contratação do comandante e do marinheiro de máquinas, uma vez que são obrigatórios para as viagens e realizar checklist dos equipamentos e materiais antes das ações, para conferência da PMS”, também são responsabilidades da Universidade, conforme o que está previsto no termo.

Estiveram presentes à reunião, além do gestor do Abaré, José Dirceu Costa (RIDH/Ufopa): Aline Nair Liberal Cunha (diretora-geral da Sespa); Inglea Thaiana Silva Fontinelles (diretora técnica da Sespa); Irlaine Siqueira de Souza (Referência Técnica Regional da Atenção Primária à Saúde (SEMSA)); Ragner Borgia Junott (Referência Técnica Regional da Vigilância Epidemiológica/Imunização); Andréa Leite Salgado (Referência Técnica Regional de Tuberculose/Regional).

Lenne Santos – Comunicação/Ufopa