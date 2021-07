Centro Comercial de Óbidos recebe serviço de limpeza da sujeira deixada pela enchente

Este ano a enchente do Rio Amazonas chegou a marca dos 8,44m, em Óbidos, a segunda maior dos últimos anos, ficando só abaixo da enchente de 2009. Alagou a orla da cidade e muitas comunidades ribeirinhas do município, causando muitos transtornos a população.

Com as águas baixando, parte da cidade que estava inundada começou a sair do fundo, deixando muita lama e sujeiras nas superfícies. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura está realizando serviços de limpeza, recuperação e retirada das pontes que forma construídas para circulação da população no centro comercial de Óbidos.



As fotos da Praça José Veríssimo, no centro comercial de Óbidos que estava inundada, agora recebe limpeza. Assim, aos poucos, a população obidense circulará pelo comércio com maior comodidade.

