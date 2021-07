A Secretaria de Saúde de Óbidos – Semsa divulgou nesta terça-feira, dia 20, a nova agenda de vacinação contra covid-19, sendo que a faixa etária que será vacinada são pessoas de 27 a 29 anos.

A vacinação acontecerá na sexta-feira, dia 23, no Ginásio da Assembleia de Deus, no horário de 07h30 até as 18h.

www.obidos.net.br