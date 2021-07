Nesta terça-feira, dia 19, a Festividade de Sant´Ana dedicou o dia à Pastoral da Juventude, sendo que a tradicional procissão (carreata) que saiu do Bairro do Bela Vista, Escola Municipal Raimundo Cardoso de Araújo, passou pelo Bairro da Cidade Nova, Lourdes e Centro, até chegar na Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa celebrada pelo Pe. Marcus Vinicius, que neste dia teve como tema: "Fazer a vontade do Pai!"

Logo após a missa, a programação aconteceu no Cliper de Sant´Ana, onde os obidenses se reuniram e puderam apreciar o jantar e participar do leilão e bingos, obedecendo o distanciamento social por conta da pandemia.

Notários e Convidados: Pastoral da Juventude, Catequese de Crisma, Projeto Cultura pela Paz e Juventude em Geral.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4337-sant-ana-2021-noite-dedicada-a-pastoral-da-juventude#sigProId9864fa9334 View the embedded image gallery online at: