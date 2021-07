Em Óbidos, Secretaria de Saúde realizou “Caminhada ao Ar Livre” 

A Secretaria do de Saúde de Óbidos – Semsa realizou na manhã nesta terça-feira, dia 21, a ação Caminhada ao ar livre: Aliando Hábitos Saudáveis. O objetivo geral foi desenvolver práticas e técnicas utilizando os exercícios físicos ao ar livre nas ações de atendimento de saúde do município, executando políticas de bem-estar e de socialização, com trocas de informações entre os usurários das diversas áreas para estimular e melhorar o âmbito social e de saúde da população. PÚBLICO-ALVO da ação foram Homens e mulheres de diversas faixa etária .

As principais atividades de boas práticas físicas realizadas com os pacientes foram alongamentos e caminhadas, aferição no início da atividade da Pressão Arterial, saturação, temperatura e dos batimentos cardíacos do grupo da caminhada.

