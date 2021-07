Diocese de Óbidos comemora os 54 anos de Ordenação de Dom Martinho

“Adiutor Gaudii Vestri” – Distribuidor da Vossa Alegria.

Nesta quinta-feira, dia 22, a Diocese de Óbidos comemora os 54 anos de Ordenação Sacerdotal do seu Bispo Prelado Emérito, Dom Frei Martinho Lammers-OFM.

Dom Martinho Lammers-OFM, nasceu em 22 de dezembro de 1939. Ingressou na Ordem dos Frades Menores em 04 de junho de 1961; em 22 de julho de 1967 foi ordenado sacerdote em Salvador-BA. Em junho de 1968 chegou a então Prelazia de Óbidos; em 10 de fevereiro de 1976 foi nomeado Vigário Geral; em 05 de abril de 1976 foi eleito Vigário Capitular da Prelazia e em 21 de julho de 1976 foi nomeado Prelado Nullius de Óbidos. Tomou posse como administrador Apostólico em 06 de novembro de 1976. Nomeado Bispo da Prelazia em 08 de agosto de 1979 e Ordenado Bispo Prelado na Catedral de Sant’Ana a 04 de outubro de 1979, como Lema: ‘’Adiutor Gaudii Vestri” – Distribuidor da Vossa Alegria.

E com a alegria e sorriso que lhe são peculiares serviu a nossa Prelazia, hoje Diocese de Óbidos, Atualmente como Bispo emérito da Diocese de Óbidos, continua sua missão servindo na Diocese de Canindé.

Com as bençãos de Senhora Sant'Ana, que possamos lembrar e celebrar por muitos anos o dia do seu SIM.

Fonte: Diocese de Óbidos