Inscrições para Prêmio Protagonismo Amazônico no Cinema são prorrogadas até 25/07

Em aditivo publicado no dia 21 de julho, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) prorrogou as inscrições para o Edital de Apoio à Produção de Curta Metragem – Prêmio Protagonismo Amazônico no Cinema, que vai apoiar até oito projetos audiovisuais de documentários com prêmios de R$5.000,00. O novo prazo vai até 25 de julho.

O edital é realizado pela Diretoria de Cultura e Comunidade (DCC), vinculada à Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), e Núcleo de Produção Digital do Tapajós (NPD Tapajós), com apoio da Fundação de Integração da Amazônia (FIAM) e patrocínio da Secretaria Nacional do Audiovisual/Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.

Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 25 de julho, somente por formulário on-line, de acordo com as orientações do edital nº 01/2021-FIAM. Podem participar do concurso produtores independentes (pessoa física) ou microempreendedores individuais (MEI) que tenham atuação no audiovisual há pelo menos dois anos, residência fixa no estado do Pará e idade igual ou superior a 18 anos até o encerramento das inscrições.

Os documentários deverão ter duração máxima de 26 minutos, abordando o tema “olhar amazônico”. Além do curta, os selecionados deverão produzir, pelo menos, cinco ações de divulgação em redes sociais e realizar a exibição gratuita do filme em plataforma virtual.

O cronograma previsto conta com as seguintes fases:

- Inscrições on-line (49 dias), de 7 de junho até as 18h do dia 25 de julho de 2021, momento para envio do projeto e documentos pessoais e comprovantes solicitados;

- Habilitação (eliminatória, para verificar documentos dos inscritos);

- Classificação (classificatório e eliminatória, em que será avaliado o teor do projeto do candidato por Comissão Ad Hoc);

- Homologação do Resultado Final (após somatório de pontos e divulgação da lista de classificação);

- Convocação (pagamento dividido em 2 parcelas);

- Execução (fase de 75 dias para conclusão do curta) e relatório final.

O resultado da seleção está previsto para o dia 13 de agosto de 2021. A preparação do curta documental e ações virtuais deverão acontecer de 4 de setembro a 18 de novembro de 2021.

Acesse o edital nº 01/2021-FIAM e anexos na página de editais da Procce.

Para mais esclarecimentos, entre em contato pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Comunicação/Ufopa, com informações da Procce