Em Óbidos, 30.964 doses de vacina contra  covid-19 já foram aplicada

A Secretaria Municipal de Saúde – Semsa divulgou nesta sexta-feira, dia 23 mais um boletim sobre a vacinação contra covid-19 em Óbidos. Segundo o Boletim, 30.964 doses já foram aplicadas na população obidense, sendo que tomaram a 1ª Dose 19.883, que corresponde a 58,28% do público alvo e a 2ª Dose já foram aplicadas 11.081 doses, que corresponde a 32,48% da população estimada para receber a vacinação, ou seja, 34.116 pessoas.

Nesta sexta, também foi divulgado o Boletim Semanal de casos de covid-19 em Óbidos, sedo que, foram registrados 32 casos confirmados, com um Óbidos. No total já foram confirmados 6.558 casos, com 6.068 pessoas recuperadas, 131 Óbitos e ainda tem 4 pessoas internadas no Hospital Dom Floriano.

